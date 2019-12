Singend Geld für Orgelsanierung gesammelt

Der Chor "Spirit Voices" erfreute mit zwei Adventskonzerten die Zuhörer in der Heilig-Kreuz- Kirche in Reitsch und in der Heilig- Kreuz- Kirche in Oberrodach. Beide Konzerte waren sehr gut besucht und fanden große und gute Resonanz bei den Zuhörern. Der Erlös aus freiwilligen Spenden war mit insgesamt 2400 Euro überwältigend. Schon vor den Konzerten war es für die "Stimmen des Geistes" eine Herzensangelegenheit, die freiwilligen Spenden der Zuhörer an kirchliche Zwecke beziehungsweise an das Hilfswerk Misereor weiterzugeben. Nach ihrem Motto "Gemeinsam singen, Gutes tun!" So einigte man sich, je 1200 Euro zu spenden. 1200 Euro gingen zugunsten der Orgelreparatur an die katholische Kirchenstiftung der Pfarrei Mariä Geburt Glosberg, welche Kirchenpflegerin Martina Stumpf und Pater Waldemar Brysch mit großer Freude und Dankbarkeit in der Wallfahrtskirche Mariä Geburt Glosberg entgegennahmen. Doch damit nicht genug. Der Chor legte aus der Chorkasse noch 800 Euro drauf und spendete an das Hilfswerk Misereor sage und schreibe 2 000 Euro. Insgesamt wurden also 3 200 Euro für soziale und kirchliche Zwecke gespendet. Das Hilfswerk Misereor unterstützt Menschen dort, wo die Armut am größten ist und setzt sich dafür ein, dass sie ihre Rechte einfordern können. Unabhängig von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht und Religion setzt sich Misereor für die Menschen ein, denen das Recht auf ein Leben in Würde, Freiheit und ausreichender und gesunder Versorgung verwehrt bleibt, informieren Martin Förtsch und Andrea Hart vom Chor über die Intention, warum sie sich seit vielen Jahren eine finanzielle Unterstützung für Misereor auf die Fahne geschrieben haben. Seit 2002 unterstützt Spirit Voices Projekte des Hilfswerks Misereor und spendet auch stets an andere Hilfsorganisationen wie "1000 Herzen für Kronach" aber auch für kirchliche Belange hat der Chor stets ein offenes Ohr. 2017 wurde der Chor vom Fernsehsender TV Oberfranken mit dem TVO Engel für soziales Engagement ausgezeichnet.

Pater Waldemar Brysch und Kirchenpflegerin Martina Stumpf sagten unter Beifall der Gottesdienstbesucher ein "herzliches Vergelt's Gott" für die großherzigen Gaben. eh