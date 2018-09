Am morgigen Mittwoch, 19. September, findet um 19 Uhr das offene Singen von Heil- und Kraftliedern in der Schön-Klinik in Bad Staffelstein statt. Bei dieser Art des Singens handelt es sich um einfache Melodien und Texte verschiedener Kulturen, die mehrfach wiederholt gesungen werden. Sie prägen sich insofern gut ein, Notenkenntnisse sind hierfür nicht erforderlich. Die Kraftlieder sind geeignet, einem neue Energien zuzuführen und sind oftmals begleitet von Bewegungs- oder Begegnungsritualen, was meist auch sehr erheiternd wirkt. Die Heillieder dienen eher dazu, einem am Ende des Abends ruhig und zentriert werden zu lassen. Alle Menschen, die gerne einmal wieder singen, sind hierzu eingeladen. Kontakt und Infos vermittelt Elisabeth Espach unter der Telefonnummer 09573/7911. red