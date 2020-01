Die Weihnachtszeit mit besinnlichen Texten, Liedern aus Franken und aller Welt ausklingen lassen - dazu haben alle Interessierten am Sonntag, 12. Januar, in Modschiedel die Gelegenheit. Dazu lädt Kirchenpflegerin Anita Rauch im Namen der Kirchenverwaltung Modschiedel für Sonntag, 12. Januar, 16 Uhr, in die Pfarrkirche Modschiedel ein.

Neben der Orgel, gespielt von den beiden Organisten Peter Herold und Raimund Hümmer, wird die Gruppe "Fränkischer Wind" aus Altenkunstadt das "Singen unterm Weihnachtsbaum" musikalisch begleiten.

Der Erlös aus dieser Veranstaltung wird für die im letzten Jahr erfolgte Renovierung der Kirche verwendet. red