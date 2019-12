Singen unterm Sternenhimmel

Zur Einstimmung auf die Weihnachtszeit findet am Sonntag, 22. Dezember, ein gemeinsames Weihnachtsliedersingen für Jung und Alt vor der Kirche in Fuchsstadt statt. Beginn ist um 17 Uhr. Die Weihnachtslieder werden von Gitarre, Mundharmonika und Blasinstrumenten begleitet. Im Anschluss gibt es Glühwein und Waffeln zugunsten des Caritas Baby Hospitals in Bethlehem. Bei Regen findet das Singen in der Pfarrkirche statt, teilten die Veranstalter mit. Zur Veranstaltung sollen Kerzen mitgebracht werden,heißt es weiter. sek