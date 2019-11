Singen unterm Adventskranz

Die Adventszeit ist eine Zeit der Erwartung und Vorfreude, die in der Musik einen wunderbaren Ausdruck findet. Die evangelische Kirchengemeinde lädt daher am ersten Adventssonntag, 1. Dezember, ab 19 Uhr alle Menschen ein, miteinander altvertraute Adventslieder wie "Macht hoch die Tür", "Wie soll ich dich empfangen" oder "Tochter Zion" zu singen. Unterstützt werden die Teilnehmer von Kantorei und Flötenkreis. Unter dem großen Adventskranz in der evangelischen Kirche in der Von-Seckendorff-Straße kann man so sehr stimmungsvoll in die Adventszeit starten. Die Gesamtleitung des Abends liegt in den Händen von Gerald Fink. Der Eintritt ist frei. red