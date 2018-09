Singen und Tanzen für die Kleinsten

Die Städtische Sing- und Musikschule Forchheim bietet ab Oktober eine musikalische Eltern-Kind-Gruppe für Kinder von eineinhalb bis dreieinhalb Jahren an. In diesem Kurs werden die Kinder gemeinsam mit einem vertrauten Erwachsenen (Mutter, Vater oder Großeltern) auf vielfältige Weise zum Singen, Sprechen, Bewegen und Tanzen eingeladen.

Folgende Termine sind möglich: ab eineinhalb bis zweieinhalb Jahre dienstags ab 2. Oktober bis 12. Februar jeweils 15.30 bis 16.15 Uhr; ab zweieinhalb bis dreieinhalb Jahre mittwochs ab 10. Oktober bis 27. Februar jeweils 15.30 bis 16.15 Uhr.

Veranstaltungsort ist die Martin-Grundschule in der Wallstraße 17. Die Kursgebühr beträgt 95 Euro für Forchheimer Kinder und 110 Euro für auswärtige Kinder. Das Anmeldeformular gibt es im Internet unter www.forchheim.de/musikschule, per E-Mail an musikschule@forchheim.de oder per Telefon 09191/714269. red