Singen mit den Senioren ist eine liebgewonnene Tradition

Inzwischen ist es eine liebgewordene Tradition: Mitglieder des Gesangverein MGV Hammelburg besuchen zum gemeinsamen Singen die Senioren-Wohnheime in Hammelburg. "Wenn wir erklimmen..." klingt es fröhlich im Bürgerspital Hammelburg. An liebevoll dekorierten Tischen sitzen ältere Frauen und Männer. Mit den Mitgliedern des MGV Hammelburg werden bekannte Volkslieder und Schlager gesungen. Viele lächeln dabei oder nicken im Takt. In kurzen Pausen gibt es kleine Erzählungen oder Gedichte, an denen sich die Bewohner rege beteiligen. Menschen, die in ihrem Alltag jede Kleinigkeit vergessen, blühen auf, wenn Erinnerungen erwachen. Das merkt man im besonderen beim Singen.

Es sind die Lieder ihrer Jugend oder aus einer Zeit, als die heute 70 - bis 100-Jährigen noch zum Tanze gingen. Schon folgt "Du, du liegst mir im Herzen" oder auch mal ein Kinderlied. Denn selbst wer seine Angehörigen kaum noch erkennt, hat die Melodien seiner Jugend oft noch parat, und dabei fällt auch wieder so manche Anekdote aus der Jugend ein.

Beim Musizieren und Singen profitieren alle. Menschen im hohen Alter oder mit Demenz können sich als unbeeinträchtigt erleben. Viele musikalische Erinnerungen sind im Gedächtnis gespeichert, und meist sind alle Strophen eines bekannten Liedes noch in Erinnerung geblieben. Jeden letzten Freitag im Monat treffen sich die Mitglieder des MGV abwechselnd im Bürgerspital und im Maria-Probst-Wohnheim. Es gebe leider viel zu wenige Möglichkeiten, das traditionelle deutsche Liedgut zu pflegen und zu erhalten. red