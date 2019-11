Singen mit dem Gospelchor

Am Ewigkeitssonntag, 24. November, um 19.30 Uhr gestalten die KisSingers mit Band eine öffentliche Chorprobe in der Erlöserkirche unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Jörg Wöltche. Dieses Angebot richtet sich an alle, die gerne mal ganz ungezwungen aus dem Gospelgesangbuch mitsingen möchten. Die Veranstaltung findet im Rahmen der Ökumenischen Heilbädertagung "... unterwegs im Seelen-Labyrinth" statt. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht. sek