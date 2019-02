Singen mit dem Bier-Schorsch

Zum Wirtshaussingen mit Jürgen Treppner alias "Bier-Schorsch" an der Gitarre und Alleinunterhalter Klaus Albrecht am Akkordeon wird am Sonntag eingeladen. Los geht es um 18 Uhr in der Gaststätte "Zum Petz" in der Langgasse. Die Gäste haben die Auswahl aus über 100 Schlagern, Volksliedern und Evergreens. Auch aktuelle Hits sind dabei, wie der Oktoberfesthit "Cordula Grün". Abwechselnd darf sich jeder Tisch ein Lied wünschen. Eine Tischreservierung unter 09221/2531 ist empfehlenswert. Der Eintritt ist frei. Die Musiker und Wirt Volker Pausch freuen sich auf viele Besucher. red