Bamberg vor 17 Stunden

Singen in St. Stephan

Am ersten Adventssonntag, 1. Dezember, findet um 17 Uhr das Adventsliedersingen in St. Stephan statt. Gospelchor, Posaunenchor, Kinderchor und Teeniechor St. Stephan spielen und singen Advents- und We...