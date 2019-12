Singen in der Stadtbibliothek

"Vor lauter Hektik und Vorbereitungen fehlt oft die Zeit, sich auf Weihnachten einzulassen" - das will die Stadtbibliothek Hammelburg ändern. Beim Weihnachtsliedersingen am Sonntag, 8. Dezember, um 17 Uhr können Jung und Alt gemeinsam mit Anderen stimmungsvolle weihnachtliche Lieder singen. Es liegen Liederhefte aus. Natürlich darf Glühwein und Weihnachtsgebäck nicht fehlen, so die Stadtbibliothek. sek