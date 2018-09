Singen in den Domchören

Zu Beginn des neuen Schuljahres bietet die Bamberger Dommusik Kindern wieder die Möglichkeit, sich einem der Chöre am Dom anzuschließen. Die Einladung zum Mitsingen richtet sich an Buben und Mädchen ab der 2. Grundschulklasse. In einem Vorbereitungsjahr entwickeln die Kinder die nötigen Fähigkeiten, um im Knabenchor oder in der Mädchenkantorei singen zu können. Die ersten Treffen für die Buben sind am Donnerstag, 13. September, 16 Uhr, und Montag, 17. September, 14.30 Uhr, im Haus der Domchöre, Mittlerer Kaulberg 35. Die Mädchen treffen sich an diesen Tagen jeweils um 16 Uhr. Weitere Infos gibt es unter Telefon 0951/5021901 oder www.bamberger-dommusik.de. red