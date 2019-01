Der Fränkische-Schweiz-Verein, Ortsgruppe Eggolsheim, veranstaltet ein Singen im Wirtshaus mit Werner Bleyer. Das nun schon 15. Wirtshaussingen findet statt am morgigen Mittwoch, 30. Januar, um 19.30 Uhr im Brauerei-Gasthof Pfister in Weigelshofen. Einladung ergeht an alle, die gerne singen. red