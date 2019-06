Singen im Chor soll das Immunsystem stärken

Singen verbessert die Stimmung, ist hilfreich gegen Stress und stärkt das Immunsystem. Vor allem anderen aber macht es riesigen Spaß. Das Chorprojekt der Bayerischen Krebsgesellschaft Nürnberg ist auch für Ungeübte und Menschen ohne jede Chorerfahrung geeignet. Termine sind die Samstage, 29. Juni und 13. Juli, jeweils von 10 bis 14 Uhr im Gemeindesaal der Jakobskirche (befindet sich im 2. Stock über der Kirche, Aufzug vorhanden), Jakobsplatz 1 in Nürnberg, U-Bahn: Haltestelle Weißer Turm. Abschließend ist ein Auftritt in dem Gottesdienst der Jakobskirche am Freitag, 19. Juli, um 16 Uhr geplant. Die Chorleitung hat die Musikpädagogin Margit Iftner. Eine Anmeldung bis 13. Juni ist erforderlich unter: Psychosoziale Krebsberatungsstelle der Bayerischen Krebsgesellschaft, Marientorgraben 13, 90402 Nürnberg, 0911/49533, E-Mail: kbs-nuernberg@bayerische-krebsgesellschaft.de, www.bayerische-krebsgesellschaft.de. red