Sing A-Moll laden ein zum "Latino"-Konzert

Das Röttenbacher Vokal-Ensemble "Sing A-Moll" ist eine feste Institution im Landkreis, die seit mehr als 25 Jahren immer wieder mit ihrem abwechslungsreichen Repertoire und ihrer gesanglichen Präzision überzeugt. So stehen in diesem Jahr rhythmische Lieder unter dem Motto "Latino" auf dem Programm. Zwei Konzerttermine werden angeboten am Samstag, 12. Oktober, 9 um 19 Uhr in der Aula der Schule in Röttenbach sowie ein Termin am Sonntag, 20. Oktober, um 16 Uhr im Hallerhof in Buckenhof. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht. Foto: privat