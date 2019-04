Sind Zeit, Natur und Stille heute Luxus?

Am Donnerstag, 11. April, lädt der Frauenbund von St. Anna um 19 Uhr zu einem Vortrag in den Chorraum von St. Anna ein. Helmut Hof referiert zum Thema "Die neuen Luxusgüter: Zeit - Natur - Stille". Gehetzt-Sein, ständige Reizüberflutung: in Zeiten materiellen Überflusses nimmt Luxus ein neues Gesicht an. Was fehlt wirklich? Nicht ein ständiges Mehr an Gütern, sondern Zeit, Natur und Stille.