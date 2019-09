Sind wir noch zu retten?

Zum Thema "Stadtentwicklung in Coburg" erreichte die Redaktion folgende Lesermeinung: Wenn sich ein Rathaus einmauert und die Tür vergisst, hinter der ein Ansprechpartner für den kreativen Bürger sitzt (zum Beispiel ein Stadtbaumeister), kann es für einen Oberbürgermeister einsam werden. Als Einzelkämpfer ohne Doppelspitze mit einem kompetenten Stadtversteher sind die Chancen, sich gegen einen teilweise aufmüpfigen, halbwissenden und respektlosen Stadtrat durchzusetzen, äußerst gering. Denn das, was den Bürgern als "Stadtentwicklung" vorgesetzt wird, ist einfach nur miserabel. Irgendwann muss doch die Erkenntnis reifen, dass es so nicht weitergehen kann.

Beispielsweise sind beim Thema "Bettenburg Angerhotel" die Bürger Sturm gelaufen und haben die Rote Karte gezeigt, was die Disqualifizierung aller Beteiligten bedeutet hat.

Oder nehmen wir den Eiertanz um das Interimstheater: Warum ist das Globe-Modell auf dem Tisch der Industrie und nicht auf dem eines Stadtbaumeisters gelandet? Warum ist das Rathaus den Globedeal mit der Industrie eingegangen, wohlwissend, dass der Standort dort weder den Studierenden noch der Bürgerschaft Bereicherung bringen kann?

Deshalb mein Appell an Rathaus und Industrie, die größte kommunale Baulücke - den Anger - für das Campus-Vorhaben auszuloben. Das Güterbahnhofsgelände wird dann zur Ganzjahres-Freizeitoase mit Festplatz inmitten eines parkähnlichen Grüngürtels mit dem Charme einer Erlanger Kirchweih, ohne Berg und ohne Globe, das nur im Rosengarten zur Entfaltung kommen kann. So erreichen wir die dringend notwendigen Zuwächse an Neubürgern, Studierenden und Touristen. Wer mit diesem für die Stadtentwicklung so essenziellen Standortwechsel Probleme hat, sollte in Pension gehen und weiter vom "Oberzentrum Coburg" träumen.

Bernd Grams

Meeder