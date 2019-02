Sind Seniorenheime bald noch bezahlbar?

Zu der Frage "Wie lange sind Seniorenheim noch bezahlbar?" wird uns geschrieben: Meine Mutter ist seit vier Jahren in einem Altenheim, jetzt mit Pflegegrad 5. Nachdem das Heim im Jahr 2017 eine Erhöhung von 190 Euro monatlich durchgesetzt hat, waren es jetzt im Jahr 2018 sagenhafte 441 Euro monatlich. Dies sind - auf zwei Jahre gesehen - stolze 38 Prozent Erhöhung der Zuzahlung durch den Patienten. Wo in der gesamten anderen Wirtschaft wäre so etwas denkbar?

Die reine Zuzahlung nach Abzug der Pflegekasse beträgt demnach aktuell 2300 Euro für den Patienten, der in diesem Rahmen derzeit eine monatliche Rente von circa 1000/1100 dafür zur Verfügung hat. Hier stellt sich doch wohl die Frage: Wo soll diese Kostenexplosion noch hinführen, und welcher Rentner kann sich dies auf Dauer noch leisten?

Ich denke, in diesem Fall ist doch langsam mal auch die Regierung gefragt. Weiterhin stellt sich für mich die folgende Frage: Bisher dachte ich immer die Arbeiterwohlfahrt sei eine soziale Einrichtung, aber hier sieht es nicht so aus. Norbert Sturm

Kulmbach