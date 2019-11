Coburg vor 13 Stunden

Veranstaltung

Simons & Jans tröstliche Botschaft: Alles wird gut!

Die Liedermacher Simon & Jan gastieren am Samstag, 31. November, mit ihrem Programm "Alles wird gut" ab 20 Uhr im Gasthaus "Zum Schwarzen Bären" in Coburg. Karten dafür gibt es an allen bekannten Vorv...