Simon hilf Jesus das Kreuz tragen

S imon von Zyrene wird gezwungen, für Jesus das Kreuz mitzutragen. Eigentlich will er auf schnellstem Weg nach Hause. Was geht ihn da das Leid dieses Fremden an? Dennoch erkennt er die Notwendigkeit anzupacken. Beim Anblick des Leides wird sich Simon seiner Mitverantwortung bewusst.

Manchmal sind wir gezwungen, Dinge zu tun, deren Sinn wir zunächst nicht erkennen. Selbst nicht direkt betroffen sind wir blind für die Not des Augenblicks. So ging es vielen zu Beginn dieser bewegten Woche: Keine Schule? Keine Kita-Betreuung? Auf alle liebgewonnenen Veranstaltungen bis auf weiteres verzichten? Soziale Kontakte unterlassen?

Mitverantwortung zeigen durch Verzicht. Corona stellt unser Leben auf den Kopf. Keiner weiß, für wie lange. Akzeptieren wir, dass Distanz Liebe bedeutet und Verzicht gelebte Solidarität ist.

Mögen wir jene im Blick haben, für welche die momentane Situation eine Last ist: medizinisches Personal, Dienstleister, all jene, deren Beruf unser tägliches Leben am Laufen hält. Unterstützen wir sie durch unsere Vernunft! Halten wir Augen und Ohren auf, wo wir im Kleinen helfen können. Einkaufen, Botendienste für alte und gefährdete Mitbürger oder für jene, die in der gegenwärtigen Lage ein Stück weit vergessen werden. "Systemrelevant" - das ist momentan jeder von uns!

Isabella Friedrich, Gemeindereferentin in der katholischen Kirche, Limbach