Simon Hegele hat Mehrheit bei Kilian Metallverarbeitung

Neuer Mehrheitseigentümer der Baiersdorfer Kilian Metallverarbeitung GmbH ist die Simon Hegele Gesellschaft für Logistik und Service. Wie der Konzern mit Stammsitz in Karlsruhe am Dienstag mitteilte, hat er 65 Prozent der Anteile an dem Baiersdorfer Unternehmen übernommen. Die restlichen 35 Prozent verbleiben demnach vorerst beim bisherigen Eigentümer Gerhard Kilian. Eine Möglichkeit zur weiteren Aufstockung in den nächsten Jahren sei bereits vereinbart worden.

Für Simon Hegele mit seinen über 50 Standorten weltweit - darunter Forchheim - ist dies eigenen Angaben zufolge ein weiterer Schritt beim Ausbau seiner Marktführerschaft im Healthcare-Umfeld. Die 1895 gegründete Kilian Metallverarbeitung GmbH arbeitet bereits seit vielen Jahren mit der Simon-Hegele-Unternehmensgruppe zusammen. Das Unternehmen versteht sich als Rundumdienstleister im Bereich Metallbau - von der Beratung und Entwicklung bis zur Fertigung und Lieferung kompletter Systeme. Durch den Erwerb der Anteile kann Simon Hegele sein Leistungsportfolio um den Bereich Konstruktion und Produktion von metallischen Transport- und Fertigungsgestellen erweitern.

Die Geschäftsführung der Kilian Metallverarbeitung GmbH bilden Mike Winter und Gerhard Kilian. "Ich bin froh, mit der Simon-Hegele-Unternehmensgruppe einen Anteilseigner gefunden zu haben, mit dem eine positive und stabile Weiterentwicklung des Unternehmens sichergestellt ist", so Gerhard Kilian. red