Silvia Wachter singt in zwei Gottesdiensten

Die evangelische Kirchengemeinde Heinersberg-Nordhalben lädt zu zwei Gottesdiensten ein, in denen die Sängerin Silvia Wachter die musikalische Ausgestaltung übernimmt. Sie ist am kommenden Sonntag, 8. September, um 10.30 Uhr im Gottesdienst in der St. Johanniskirche zu erleben. Der zweite Gottesdienst findet am darauffolgenden Sonntag, 15. September, um 9 Uhr in der Jubilate-Kirche in Nordhalben-Grund statt. Silvia Wachter trägt in diesen Gottesdiensten einige ihrer beliebtesten Lieder vor, die von der Erfahrung handeln, dass unser Leben von Gott getragen ist, und Mut machen. Manche Lieder trägt Silvia Wachter sehr besinnlich vor, andere mitreißend lebhaft. Immer merkt man, dass die Musik ihr von Herzen kommt. red