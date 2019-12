Silvesterlauf 2019 in Oberhaid

Am letzten Tag des Jahres findet wieder der traditionelle Silvesterlauf statt. Laufbegeisterte und Interessierte treffen sich um 14 Uhr am Parkplatz bei Johannishof. Es wird in verschiedenen Gruppen gestartet. Mit am Start sind Bürgermeister Carsten Joneitis sowie sein Kollege aus Hallstadt, Thomas Söder. Organisiert wird der Lauf von der "Laufgruppe Baptist Prell" sowie dem TSV Hallstadt. Alle Hobbyläufer sind eingeladen. red