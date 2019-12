Wegen der Silvesterfeier der Freien Wähler in Kleukheim ist der Schulplatz und ein Teilstück des Steinweges von Dienstag, 31. Dezember, 10 Uhr, bis Mittwoch, 1. Januar, 15 Uhr, gesperrt. Wegen des großen Feuerwerkes am Schulplatz wird bittet die Gemeinde außerdem darum, an Silvester das Abschießen von Hausfeuerwerken zu minimieren oder ganz und gar einzustellen. red