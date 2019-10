Silvester im Theater

Theater, Livemusik, Party und das größte Feuerwerk in ganz Bamberg: Auch heuer findet im E.T.A.-Hoffmann-Theater wieder eine fulminante Silvesterparty statt. Der Vorverkauf für den Silvesterabend 2019 startet am 15. Oktober - Tickets gibt es bereits ab 17 Euro. Darin enthalten ist der Mitteilung zufolge die Vorstellung der Komödie "Bunbury - Ernst sein ist alles!" von Oscar Wilde am 31. Dezember mit Beginn um 20 Uhr sowie die anschließende Silvesterparty mit Livemusik, DJ und Feuerwerk. Nicht enthalten ist das kulinarische Buffet nach der Vorstellung im Studio. Dieses kann optional nach Verfügbarkeit nur im Vorverkauf an der Theaterkasse hinzugebucht werden. Es besteht die Möglichkeit, auch lediglich zur Silvesterparty ab circa 22 Uhr zu kommen. red