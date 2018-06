"Silver Jane" rettet das Universum

Überirdische Fähigkeiten





Verstehen war kein Problem



Jane wundert sich. Sie bemerkt, dass ihre Mitschüler nicht so stark sind wie sie, nicht so viel wissen wie sie ... und auch nicht fliegen können! Was stimmt nicht mit ihr und warum können noch nicht einmal ihre Eltern sie verstehen? Eine spannende Story, die mit Spannung und Action Kindern und Jugendlichen die englische Sprache spielerisch näherbringt. Hinzu kommen bunte Kostüme, ein wandelbares Bühnenbild, sowie jede Menge überraschende Einfälle und Gags, über die ein junges Publikum herzhaft lachen kann: Das ist das Erfolgsrezept des "White Horse Theatre", das mit einem jährlich wechselndem Repertoire Englisch vom Grundschulniveau bis zur Oberstufe vermitteln will.Alljährlich gastiert Europas größtes pädagogisches englischsprachiges Tourneetheater auch an der Maximilian-von-Welsch-Realschule mit einer Aufführung für die fünften und sechsten Jahrgangsstufen. Heuer durften sich die rund 150 Schüler am modernen Märchen "Silver Jane" erfreuen, das in der Schulturnhalle aufgeführt wurde. Von Anfang an waren dabei die vier toll aufspielenden und mit sichtlichem Spaß agierenden Darsteller - Sophie Stoneman als "Silver Jane" sowie Liam Alexandru, Stewart Crank und Yasmin Freeman, die in die unterschiedlichsten Rollen schlüpften - ganz auf "Augenhöhe" mit ihrem Publikum. Immer wieder bezogen diese die Zuschauer in die spannende Handlung mit ein oder stellten ihnen beispielsweise Mathematik-Aufgaben.Im Mittelpunkt des einem Cartoon gleichenden Stückes steht die über überirdische Fähigkeiten verfügende "Silver Jane". Das Mädchen wurde als Baby von einem alten Holzfäller (Liam Alexandru) in einer blinkenden Kiste im Wald entdeckt. Weil das Findelkind silberne Haare hat, nennt es das Holzfäller-Ehepaar "Silver Jane". Später in der Schule merkt das Mädchen, das es anders ist als seine Mitschüler. Sie ist schlauer als ihre Lehrer, hat Superkräfte und sie kann fliegen. Ihre Fähigkeiten setzt sie stets dafür ein, um anderen zu helfen. So vereitelt sie einen Banküberfall auf eine Bankangestellte (Yasmin Freemann). Dem Computer-Programmierer Ruppert (Stewart Crank) hilft sie gleich zwei Mal - anfangs gegen einen Mobber und später im Wald bei einem Bären-Angriff.Eines Tages hört sie Stimmen im Wald, die sie auffordern, das Universum zu retten. "Silver Jane" nimmt diese Herausforderung an und reist in fremde Welten, wo es zum Showdown mit einem riesigen Monster kommt. Sie kann es zwar niederringen, bricht aber danach zusammen, weil dabei ihre Festplatte beschädigt wurde und plötzlich braucht das so starke Mädchen selbst Hilfe von Computer-Fachmann Ruppert, der damit seinerseits zu Helden wird. Das ist auch die Botschaft der schönen Geschichte, dass jeder "Normalo" oder auch "Underdog" Großes vollbringen kann. "Toll, super!" Am Ende gab es einhelliges Lob aus den Reihen der jungen Zuschauer.Mit lang anhaltendem Beifall zeigten diese mehr als deutlich, wie gut ihnen dieser Englisch-Unterricht der etwas anderen Art gefallen hatte. Der Geschichte hätten sie gut folgen können. Im Anschluss stellten sich die vier Schauspieler im Alter von 23 bis 26 Jahren, die aus London, Birmingham, Manchester und Dublin stammen, vor. Dabei gaben sie auch Kostproben ihrer Deutschkenntnisse. Immerhin: "Ich möchte ein Schnitzel mit Pommes", "Ich liebe Deutschland" und "Kann ich ein Bier haben?" klappen schon ganz gut.