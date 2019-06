Silhouettes spielen in der "Karibik"

Am Mittwoch, 19. Juni, spielen die Silhouettes ("two of us") ab 20 Uhr in der Café-Bar "Karibik". Bei schönem Wetter sind sie unplugged im Paradisogarten zu hören. Die legendäre Band mit Frontmann Werner Pöhlmann steht schon seit 1967 auf der Bühne. Sie wird ein Feuerwerk mit Musik aus den 60er und 70er Jahren zünden. Die Band sieht diesen Auftritt als Möglichkeit, jenseits großer Hallen oder Festzelte ihre Musik in eher konzertanter Form aufzubereiten. Auch die reduzierte Anzahl der Musiker verlangt nach einer eigenen Art, Songs, die sonst von der großen Band gespielt werden, zu interpretieren. Der Eintritt ist frei. red