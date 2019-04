Silhouettes gastieren mit Rock, Pop und Balladen in Mistelfeld

Die oberfränkische Kultband Silhouettes wird am Samstag, 27. April, beim 50. Leuchsentaler Heimatfest in Mistelfeld Station machen. Unter dem Motto "Tanzparty mit Rock, Pop & Balladen" konnte der Gesang- und Musikverein die sechs Musiker um den Gitarristen und Sänger Werner Pöhlmann bereits zum siebten Mal in Folge verpflichten.

Jahr für Jahr pilgern die Fans in das Festzelt auf dem Kirchplatz, um die alten Gassenhauer mit Pop, Rock und Balladen zu hören. "Wir werden auf der Bühne lautstark rocken, wollen uns aber auch mit sanften Tönen in die Herzen der Gäste spielen!", verspricht Pöhlmann. Natürlich kann man auf der Tanzfläche seinen großen Idolen ganz nah sein und den Auftritt, bei dem jeder Ton noch handgemacht ist und nicht digital eingespielt wird, hautnah erleben.

Aber auch für persönliche Gespräche mit den liebenswürdigen Idolen der 1966 gegründeten Kapelle wird genügend Zeit sein. Werner Pöhlmann und der Keyboarder Jim Taylor sind über all die Jahre das "Rückgrat" und fester Bestandteil der Band geblieben. Den beiden Musikern liegt insbesondere die Musik der 60er, 70er und auch der 80er Jahre, von den Beatles und den Stones, von Bee Gees bis Beach Boys, CCR und Joe Cocker sehr am Herzen - Musik, mit der die beiden aufgewachsen sind. Der Eintritt ist - wie dies bereits in den letzten Jahren der Fall war - wieder frei.

Den vielen Fans dürfte auch wieder der Weg in die Großraumbar sicher sein. Denn durch den Ausschank von zahlreichen alkoholfreien Getränken unterstützen die Mistelfelder die Aktion des Landkreises "Unser Landkreis Lichtenfels gemeinsam gegen Drogen!" sowie das Projekt "HALT". Bei sozialen Preisen und guter Stimmung unter Freunden wird es für die Fans der Silhouettes ein unvergesslicher Abend werden. madi