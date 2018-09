"Silhouettes" gastieren in Nordhalben

Die oberfränkische Kultband "Silhouettes" gastiert am Samstag in der Nordwaldhalle Nordhalben. Seit 50 Jahren touren die "Silhouettes" durch das Land und haben dabei nichts von ihrer Spielfreude verloren. Mit Klassikern aus den 60er, 70er und 80er Jahren begeistern sie nach wie vor das Publikum, von den Beatles und den Stones, von Bee Gees bis Beach Boys, CCR und Joe Cocker, Crosby und den Kinks. Aber auch die Eagles, Bruce Springsteen, Bob Dylan, Eric Clapton, Queen und U2 liegen den Mitgliedern der Band musikalisch am Herzen.

Gekrönt wird der Abend durch einen Gastauftritt der gebürtigen Nordhalbenerin Janina Färber, die unter anderem bei den Songs von Janis Joplin als stimmliches Double brilliert.