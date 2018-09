Silberreiher in den Wässerwiesen

Leserfoto Im sinkenden Wasserspiegel der Wässerwiesen bei Pinzberg lauern die Silberreiher auf Insekten, Amphibien, Fische und Mäuse. Früher war er ein äußerst seltener Gast, so ist der große weiße Reiher nun auf vielen Wiesen und Äckern zu sehen. Mit einer Größe von circa 90 Zentimetern und einer Spannweite von 1,70 bis 1,90 Metern ist der Silberreiher ungefähr so groß wie der Graureiher. Er hat ein rein weißes Gefieder. Der Schnabel ist im Brutkleid schwarz mit gelbem Rund, im Jugendkleid und im Winter ist er gelb. In den letzten Jahren hat sein Bestand in Forchheim zugenommen. Foto: Stefanie Hellmann