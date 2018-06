Silberne Konfirmation in Trebgast ...

Acht Damen und vier Herren, die Pfarrer Helmut Münzer 1993 in Trebgast zum Tisch des Herrn geleitet hatte, feierten unter Mitwirkung des Johanneschores jetzt an gleicher Stelle ihre silberne Konfirmation . Pfarrer Peter Ahrens orientierte sich bei seiner Predigt an der Frage nach dem höchsten Gebot aus dem Evangelium nach Markus. Im Bild (vorne, von links) Melanie Aßmann, Miriam Lauterbach, Tanja Nürnberger, Helen Pöhlmann, Tanja Peplau, Yvonne Moos und Kristin Geißler sowie (dahinter, von links) Frank Schirmer, Holger Schmidt, Manuela Leppert, Stefan Dupke, Joachim Schoberth, und Peter Ahrens. Foto: Dieter Hübner