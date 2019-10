Schwarzach bei Kulmbach 15.10.2019

Silberne Konfirmation gefeiert

Silberne Konfirmation feierten in der St. Johannis-Kirche in Schwarzach (in alphabetischer Reihenfolge) Melanie Azakliogullari, Matthias Hühnlein, Markus Kaiser, Nadine Nußgräber und Stefanie Ramming....