Silberhorn zieht Bilanz

Die Ergebnisse der Arbeit in der Bundesregierung zeigte der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesministerium der Verteidigung, Thomas Silberhorn (CSU), bei seiner Zwischenbilanz 2017 bis 2021 im Rahmen einer gut besuchten CSU-Veranstaltung im Kirchehrenbacher Gasthaus "zum Walberla" auf.

Silberhorn wurde laut CSU-Pressemitteilung seinem Stil als aufklärender, korrekter und scharf analysierender Bundespolitiker gerecht, ausgestattet mit dem nötigen Weitblick und infolgedessen zum wertvollen Mitglied dieser Bundesregierung berufen.

Diese Vorzüge wusste auch CSU-Vorsitzender und Zweiter Bürgermeister Michael Knörlein zu würdigen. Er lobte Silberhorns Bereitschaft, trotz seines enormen Einsatzes rund um den Erdball auch in seinem Wahlkreis Bamberg/Forchheim präsent zu sein und sich auch um die Dinge vor Ort zu kümmern. Knörlein bat um den Eintrag ins Goldene Buch der Gemeinde Kirchehrenbach im Anschluss an die Veranstaltung. Dies sei für Kirchehrenbach Ehre und ein Zeichen des Dankes.

Silberhorn verwies auf eine ordentliche Leistungsbilanz in der Großen Koalition, in der rund die Hälfte des Koalitionsvertrages bereits umgesetzt sei. Die Handschrift von CDU/CSU sei an allen Ecken und Enden zu erkennen. Als Union müsse man aber aufpassen, das man als starke bürgerliche Stimme auch wahrgenommen werde und deutlich klarlege, wo Radikalisierungen stattfänden und wo Maß und Mitte seien.

"Wir Deutschen neigen oft dazu", so Silberhorn, "Dinge zu überzeichnen, und zwar in jede politische Richtung." Beim gegenwärtig herrschenden Thema Klimawandel werde deutlich, wie sehr hier die Extremen auseinanderdriften. Tatsache sei, dass der Mensch heute in die Geologie der Erde so eingreife, dass es zu irreversiblen Schäden führe, wenn nicht gegengesteuert werde. Hier kamen in der Diskussion aus den Reihen der Versammlung auch kritische Töne, die das Umfeld der 16-jährigen Greta Thunberg mit ehrgeizigen Beratern betrafen, die Vermarktungsstrategien oder die "Hassrede" vor den Vereinten Nationen.

Die CSU stehe zum Ausbau des ÖPNV. Dieser könne jedoch in der Fläche den Individualverkehr nicht ersetzen. In einer lebhaften Diskussionsrunde wurden Befürchtungen laut, dass auf Betreiben der Grünen hin das Land zugunsten der Städte und Metropolregionen abgehängt werden könnte. Einig war man sich in der Diskussion der Schlussrunde, dass die Mobilität der Zukunft weiterhin eine individuelle und motorisierte sein müsse. Man werde in der Zukunft nicht ohne Auto auskommen, ob es nun mit Brennstoffzelle, Wasserstoff, Batterie oder anderen synthetischen Kraftstoffen betrieben wird. Hier machte der Staatssekretär Mut, denn man wäre heute schon in der Lage, den Flugverkehr mit synthetischen CO2- neutralen Kraftstoffen abzuwickeln. Leider gebe dies der Preis für diesen Kraftstoff noch nicht her. Aber daran werde bereits mit Nachdruck gearbeitet. red