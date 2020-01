Silberhorn und Dremel stärken Gastronom Marcus Müller den Rücken

Zur CSU-Nominierungsveranstaltung für die Kommunalwahl in Heiligenstadt waren hochkarätige Politiker gekommen. Als Bürgermeisterkandidat hatte sich der Veilbronner Gastronom Marcus Müller aufstellen lassen.

Zu seiner Kandidatur sagte der CSU-Bundestagsabgeordnete Thomas Silberhorn (Wahlkreis Bamberg/Forchheim): "In Heiligenstadt steht ein Generationswechsel an. Marcus Müller bringt alles mit, was ein Bürgermeister können muss. Er kann vernünftig wirtschaften, er trägt Verantwortung für Personal, und Service wird bei ihm großgeschrieben. Ich unterstütze seine Kandidatur aus Überzeugung." Müllers Kandidatur zum nächsten Bürgermeister von Heiligenstadt will auch der Bamberger CSU-Landtagsabgeordnete Holger Dremel "tatkräftig" unterstützen. Die Nominierungsveranstaltung leitete Burgebrachs Bürgermeister Johannes Maciejonczyk (CSU). "Das hat mich gefreut, denn er war in meinem Alter, als er zum Bürgermeister gewählt wurde", bemerkte Marcus Müller.

Fünf Gegenstimmen

Von den 18 Wahlbeteiligten stimmten fünf Wahlberechtigte in der geheimen Wahl gegen den Kandidaten. "Das ist in Ordnung. Wir leben hier schließlich in einer Demokratie. Jeder hat da das Recht auf seine Meinung", meinte Müller. Er erzählte, dass ihn gleich nach Bekanntwerden seiner Kandidatur eine Person darauf angesprochen hätte, dass sie ihn nicht unterstützen werde.

Der CSU-Kandidat unterstrich, dass er für einen Generationenwechsel stehe. Doch er wolle nicht alles komplett erneuern: "Auf unserer Liste stehen junge Leute, die neue Ideen bringen, aber auch ältere, die für Bewährtes stehen. Gemeinsam im Dialog kann man da viel erreichen." Das sieht er auch als seine Stärke: gemeinsam eine offene Politik für Jung und Alt gestalten.

"Ich bin mir der großen Aufgaben, die anstehen, durchaus bewusst. Aber schauen Sie sich unser motiviertes Team mit den vielen unterschiedlichen Potenzialen an. Da kann doch nur etwas Positives entstehen", verkündete Müller.

Im Falle eines Wahlsieges wünscht er sich eine saubere Amtsübergabe und will dann sofort zusammen mit der Verwaltung an die Umsetzung verschiedener Themen gehen. Gerade in den letzten Jahren waren viele Maßnahmen in der Marktgemeinde angegangen worden: Tourismus, Infrastruktur oder Breitband sind große Themen, aber auch die Umwelt. Die Marktgemeinde Heiligenstadt solle für die Bürger, aber auch für Firmen und Gäste interessanter werden. "Unsere bisherigen Marktgemeinderäte müssen sich dann den Fragen der jüngeren stellen. Und wir überlegen gemeinsam, wie man frische Ideen einbauen und umsetzen kann zum Wohle aller Bürger. Denn unsere Gemeinde ist super", meinte Marcus Müller und freute sich über die Gratulationen zu seiner Kandidatur.