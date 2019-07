Silbergulden fürs Spektaculum

Michael Busch Am 27. und 28. Juli schlüpft die Stadt wieder in ein mittelalterliches Gewand und feiert zwischen den Fachwerkhäusern in der historischen Altstadt das Mittelalterfest. Ritter und Spielleut', Handwerker und Gaukler entführen vor historischer Kulisse wieder in eine längst vergangene Zeit.

Eröffnungsumzug: Traditionell findet am 27. Juli um 11 Uhr wieder der Eröffnungsumzug zwischen den Fachwerkhäusern in der historischen Herzogenauracher Altstadt statt. Hier können Sie direkt in das farbenprächtige, mittelalterliche Spektakel eintauchen.

Musikusse: Sagax Furor, Die Gossenpoeten und Spielmannsgruppe Ungeprobt sorgen musikalisch für die entsprechenden Klängen längst vergangener Zeiten.

Handwerkskunst: Zahlreiche Marktstände präsentieren mittelalterliche Handwerkskunst mit traditionellen Waren und sorgen mit Spezialitäten wie selbstgebrautem Bier für das leibliche Wohl der Gäste. Scherenschleifer und Seilerzeigen, wie es früher gingg. Aktueller geht es am verkaufsoffenen Sonntag (in der ganzen Stadt) zu.

Unterhaltung: Neben den mittelalterlichen Musikgruppen sorgen auch Gaukler und Geschichtenerzähler für beste Unterhaltung. Es erwarten den Besucher außerdem eine Fakirshow, Zauberkünste und Luftakrobatik. Kinder dürfen sich beim Kinderritterturnier austoben und anschließend im handbetriebenen Kinderkarussell ausruhen. Höhepunkte sind Eichi der Gaukler, Forzarello, die Gaukler des Vertrauens und der Magicus Solvius.

Lagerleben : Es wird auch heuer ein Lagerleben geben, allerdings dieses Mal nicht am Schloss (die Bauarbeiten lassen das nicht zu), sondern es geht an die Aurach. Hier bekommen Besucher des Festes einen Eindruck in das historische Leben.

Die Türme: An Samstag und Sonntag lädt der Heimatverein von 13 bis 18 Uhr zur Besteigung des Fehnturms ein.

Museum: Am Sonntag wird von 14 bis 17 Uhr die Tradition Herzogenaurachs als Tuchmacherstadt lebendig. Das Museum bietet Mitmachangebote für die ganze Familie. Spielerisch können die wichtigsten Arbeitsschritte der Wollverarbeitung selbst ausprobiert werden. "Gehen Sie auf Tuchfühlung mit den geduldigen Wollproduzenten, die auf der kleinen Wiese neben dem Museum grasen", wirbt die Stadt für diese Veranstaltung. Kinder basteln Handspindeln und fertigen Filzprodukte, die mit nach Hause genommen werden können. Verkehr: Wer laufen kann, sollte genau das tun. Denn es sind weniger Parkplätze in der Stadt durch den Rathausneubau. Weiterhin gibt es weitere Veranstaltungen (Herzoman, ASV-Jubiläum,...), die jeweils für den entsprechenden Besucherandrang sorgen werden.

Generell gilt: Die Innenstadt ist während des gesamten Festes gesperrt. Dies betrifft die Hauptstraße, die Badgasse und den Marktplatz. Für den Auf- und Abbau startet die Absperrung bereits am 26. Juli und endet erst am 29. Juli gegen 13 Uhr. Der Bus wird umgeleitet und fährt die Haltestellen Marktplatz und Adlerstraße nicht an.