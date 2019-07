Silber und Bronze für junge Basketballer

Große Erfolge verzeichneten die jüngsten Basketballer des Clavius-Gymnasiums im Wettbewerb "Jugend trainiert für Olympia". Die Jungen mussten sich erst im Landesfinale geschlagen geben und errangen damit die Silbermedaille. Die Mädchen gewannen nach einer Niederlage im Nordbayernfinale die Bronzemedaille auf Landesebene.

Zu den Stadtmeisterschaften der Jungen im Wettkampf IV war nur noch das Dientzenhofer-Gymnasium angetreten, das man in einem Spiel über die volle Distanz überraschend deutlich (83:43) besiegen konnte. Da sich aus dem Landkreis keine weiteren Gegner gemeldet hatten, war die oberfränkische Meisterschaft in Bayreuth schon die nächste Station. Deutlichen Siegen gegen Marktredwitz und Coburg folgte ein relativ ausgeglichenes Spiel gegen das Graf-Münster-Gymnasium Bayreuth. Erst in der Schlussphase konnte der Sieg gesichert werden.

Aschaffenburg, Lauf an der Pegnitz und das Gymnasium Neustadt an der Waldnaab waren dann die Gegner beim nordbayerischen Qualifikationsturnier für das Landesfinale, das in Bamberg ausgetragen wurde. Auch hier setzte man sich durch.

Im Finale trafen die CG-Jungs unter ihrem Coach Robert Heckel auf das Ignatz-Kögler-Gymnasium aus Landsberg am Lech, gegen das es eine klare 76:97-Niederlage gab.

Die damit errungene Silbermedaille auf Landesebene war dennoch ein großer Erfolg für das CG.

Auch die Mädchen des Clavius-Gymnasiums durften sich über eine Medaille im Wettbewerb "Jugend trainiert für Olympia" freuen. Mit einem 2. Platz im Nordbayernfinale sicherten sie sich die Bronzemedaille auf Landesebene. Durch den Sieg bei der Stadtmeisterschaft, die zugleich als oberfränkische Meisterschaft ausgetragen wurde, hatten sich die Mädchen für die Teilnahme am Nordbayernfinale qualifiziert, das in der heimischen Sporthalle am Georgendamm stattfand. Mit ihrem Talent und ihrem Enthusiasmus kann diese junge Mannschaft zuversichtlich in kommende Wettbewerbe gehen und ihren großen Vorbildern, den Mädels der sehr erfolgreichen Schulmannschaft im Wettkampf II, nacheifern. kl