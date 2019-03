Silber für Treue zum Verein

In der gut besuchten Mitgliederversammlung des Obst- und Gartenbauvereins Ermershausen wurden verdiente Vereinsmitglieder geehrt. Vorsitzender Michael Dros berichtete von Pflege- und Gestaltungsarbeiten im Ortsbereich und von der Teilnahme an zwei Festzügen. Das Kellerfest hat laut Kassier Günter Pfeiffer den Kontostand des Vereins spürbar wachsen lassen. Die Überschüsse wolle man wieder dem Ort und seiner Bevölkerung zugute kommen lassen. Als Bürgermeister dankte Pfeiffer dem Verein für seine Leistungen zum Wohle der Gemeinde.

Laut Michael Dros stehen in den kommenden Monaten die Anlage einer Blühwiese mit der Jungschargruppe und das Binden und Aufstellen der Osterkrone (Termin: 8. April, 13 Uhr am Feuerwehrhaus) an. Der erste einer reihe von Gartenspaziergängen wird am Freitag, 10. Mai, bei Familie Rink sein.

Dieser Vorschau schlossen sich die Ehrungen an. Die Verleihung von Urkunden und Ehrennadeln nahm die stellvertretende Vorsitzende des Kreisverbands Haßberge für Gartenbau und Landespflege, Birgit Baier, vor.Die Ehrennadel in Bronze für 15 Jahre Mitgliedschaft erhielten Edith Kirchner, Christine Reinhart, Katja und Gerald Höhn, Werner Döhler, Helmut Hofmann, Georg Herrmann, Matthias Keßler, Robert Kirchner und Jürgen Oeser. Silber für 25 Jahre Mitgliedschaft oder 15 Jahre Tätigkeit in der Vereinsleitung wurde verliehen an Brigitte Kirchner, Anni Troll, Erika Alber, Angela Gollhardt und Ulla Herold. red