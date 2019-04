Silber für Lichtenfelser Mädchenstaffel im Bezirk

In der Leichtathletik wurden bereits die ersten Titel im Freien vergeben. Bei der oberfränkischen Langstaffel-Meisterschaft in Bamberg hat das Mädchentrio der TS Lichtenfels bei besten Bedingungen die Silbermedaille gewonnen.

Die Lichtenfelserinnen Johanna Krauß, Dana Feil und Marie Häfner standen mit weiteren drei Staffeln über die 3 x 800 Meter am Start. Die LG Bamberg 1 ging sofort in Führung und baute einen großen Vorsprung auf. Die TSL-Mädels ließen nicht locker, doch das LGB-Trio war überlegen und siegte in 7:44,44 Minuten. Die Lichtenfelserinnen sicherten sich aber Platz 2 in 8:20,80 Minuten vor den Staffeln der LG Bamberg II und des TSV Burghaslach.

Bahnerföffnung in Schweinfurt

In Schweinfurt fand die Bahneröffnung 2019 statt. Aus dem Kreis Lichtenfels waren nur Fiona Hofmann vom TSV Staffelstein und Louis König vom TV Schwürbitz am Start. Beide standen je viermal auf dem Siegerpodest mit Bestleistungen im Sprint und Weitsprung.

Hofmann gewann überraschend klar im Weitsprung mit einer Topleistung von 4,86 Metern. Auch ihre beiden anderen Versuche waren mit 4,71 und 4,74 Metern spitze. Damit führt sie die oberfränkischen Bestenliste der W13 an. Auch im 75-Meter-Sprint schaffte die Staffelsteinerin mit 10,76 Sekunden eine Topzeit, mit der sie im Bezirk auf Rang 1 liegt.

Das Sprinter-Ass des TV Schwürbitz, Louis König, zeigte im Weitsprung und im Sprint zwei Bestleistungen. Er siegte im Weitsprung klar mit 4,56 Metern und über 75 Meter mit 10,64 Sekunden. Die Trainer waren mit diesen Leistungen voll zufrieden. DaS/