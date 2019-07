Silas Fiedler ist der neue Jedermannkönig in Ludwigsstadt

Mit Silas Fiedler hat sich ein Tettauer mit Ludwigsstädter Wurzeln den Titel des Jedermannkönigs zum Ludwigsstädter Vogelschießen gesichert. Die zehn besten Schützen auf die Qualifikationsscheibe des Jedermannkönigs gaben ihre Königsschüsse am Sonntag im Festzelt ab.

Das Publikum konnte live mitfiebern, wie die Teilnehmer mit dem Lichtpunktgewehr das elektronische Herz des hölzernen Adlers anvisierten. Den besten Schuss setzte Silas Fiedler mit einem 318 Teiler. Als Ritter stehen ihm Daniela Welsch und Ute Lipfert zur Seite.

216 Teilnehmer

Bereits in der Woche vor den Festtagen des Ludwigsstädter Vogelschießens standen die Schießstände der Privilegierten Schützengesellschaft 1612 Ludwigsstadt jedermann zum Schießen offen. Insgesamt 216 Teilnehmer versuchten sich mit dem Luftgewehr in Einzel- und Mannschaftswertung. Die beste 10er-Serie gelang Janina Schmidt mit 103,2 Ringen, die sich als Naturtalent entpuppte und ohne Vorkenntnisse die beste Serie beim Ludwigsstädter Jedermannschießen überhaupt schoss. Adrian Seitz setzte mit einem 8,2-Teiler den besten Einzelschuss. Bei der Zufallsscheibe kamen zwei Schützen an den Referenzschuss, einen 249,9-Teiler, bis auf 0,9-Teiler heran. Simone Krischke traf einen 250,8- und Falk Herzog einen 249,0-Teiler. In der Mannschaftswertung sicherte sich ein Team der Firma H&M Präzisionsformen GmbH mit 296 Gesamtringen den Sieg.

Die Ergebnisse: Einzelwertung (Ringe/Teiler): 1. Janina Schmidt 103,4 Ringe; 2. Adrian Seitz 8,2-Teiler; 3. Peter Ebertsch 101,5 Ringe; 4. Rick Haas 15,2-Teiler; 5. Frank Marufke 100,1 Ringe; 6. Alexandra Büttner 23,4-Teiler; 7. Paul Krischke 99,5 Ringe; 8. Benjamin Franke; 23,7-Teiler; 9. Harald Meyer 98,9 Ringe; 10. Gunther Wiebe 24,3-Teiler .

Mannschaftswertung: 1. H & M 4 (Benjamin Franke, Rick Haas, Mario Bergmann) 296,0 Ringe; 2. H & M 1 (Benjamin Franke, Mario Bergmann, Maximilian Treuner) 285,6; 3. Schneiderslapple (Harald Meyer, Dieter Tröbs, Holger Schmidt) 285,5; 4. Faustball (Peter Ebertsch, Timo Ehrhardt, Matthias Fröba) 283,8; 5. JaSoKa (Janina Schmidt, Sonja Martin, Karin Fritz) 281,9.

Zufallsscheibe: 1. Simone Krischke 250,8-Teiler 0,9; 2. Falk Herzog 249-Teiler 0,9; 3. Jörg Hofmann 252,0-Teiler 2,1; 4. Silvio Jungkunz 252,9-Teiler 3,0; 5. Matthias Lindig 253,0-Teiler 3,1. fz