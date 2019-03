Siemens zeigt den Campus

Die Firma Siemens lädt am Donnerstag, 14. März, zu einem Spaziergang entlang des Siemens-Campus ein. Treffpunkt ist um 16.30 Uhr im Foyer des Gebäudes Siemens Professionell Education (SPE; Henri-Dunant-Straße 1). Der Bau des Campus liegt voll im Zeitplan, teilt das Unternehmen mit. Während in Modul 1 bereits Richtfest gefeiert wurde und in einigen Gebäuden der Innenausbau auf Hochtouren läuft, starten nun die Bauarbeiten in Modul 2. Parallel zu den entstehenden Gebäuden wird auch die umliegende Infrastruktur ausgebaut. Dies hat mit dem Ausbau der Günther-Scharowsky-Straße durch die Stadt bereits begonnen. red