Siemens braucht Land

Die Firma Siemens hat große Pläne für ihren Standort in Forchheim: Die Medizintechnik-Sparte Siemens Healthineers will in den kommenden fünf Jahren 350 Millionen Euro investieren, um einen "Campus Forchheim" im Süden der Stadt aufzubauen. Dafür werden Entwicklungs- und Fertigungsanlagen für Röntgenstrahler und Generatoren von Erlangen nach Forchheim verlagert. 700 Siemens-Mitarbeiter werden deshalb von Erlangen in die Königsstadt abgezogen. Derzeit arbeiten bereits mehr als 3200 Siemensianer in Forchheim. Ab 2023 soll auf 47 000 Quadratmetern im Süden Forchheims gefertigt werden.Am liebsten auf dem derzeitigen Baywa-Gelände. Der Agrqr-Konzern muss umziehen. Die Idee, sich vom Kersbacher Kreisel aus in Richtung Siegritzau auszudehnen stößt auf heftigen Protest. Die Firma plant um und baut nun auf dem Gewerbegebiet Bertelsweiher südlich der Bebauung "Sandäcker". JH