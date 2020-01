Sieling und Fricke stellen sich vor

Alle Bewerber um das Landratsamt lädt der Fränkische Tag zu öffentlichen Vorstellungsgesprächen, bei denen FT-Leser und Interessierte herzlich willkommen sind. Zu den Herausforderern von Landrat Johann Kalb (CSU) gehört auch ÖDP-Kreisrat Tobias Sieling. Er stellt sich am Donnerstag, 23. Januar, um 19 Uhr im Brauerei-Gasthof Drei Kronen in Memmelsdorf den Fragen von FT-Redaktionsleiter Michael Memmel. Bereits einen Tag zuvor, am Mittwoch, 22. Januar, um 19 Uhr kommt Bernd Fricke (Grüne) zum Interview ins Brauerei-Gasthaus Müller in Debring. Um Anmeldungen zu diesen und den anderen Interviews mit Marco Strube (16. Januar), Andreas Schwarz (17. Januar) und Johann Kalb (24. Januar) wird gebeten. Sie sind online auf www.infranken.de/abovorteil und unter Tel. 0951-13296100 (werktags, 9 bis 14 Uhr) möglich. mm