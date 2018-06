Siegreiche Sandgruben-Schmetterlinge

Tobias Weich



Der TSV Gärtenroth hat ein Beachvolleyball-Turnier veranstaltet. Für die richtige Sommer- und Strandstimmung hatten sich die Organisatoren einiges ausgedacht. So wurde zum Beispiel extra ein Swimmingpool auf dem Sportplatz aufgestellt, in dem die Gäste und Spieler sich erfrischen konnten, außerdem Liegestühle und Palmen.Da so ein Turnier ja fair ablaufen muss, baute man sogar selbst einen Hochsitz und stellte einen freiwilligen Schiedsrichter für das Turnier. Angemeldet waren insgesamt acht Mannschaften, darunter sogar Gäste aus Polen, so dass die Veranstaltung zu einem internationalen Turnier wurde. Das Endergebnis lautet wie folgt: 1. Platz: Sandgruben-Schmetterlinge; 2. Platz: Tretmine Theisenort; 3. Platz: Team Kaiserschmarrn; 4. Platz: Polen Jo Jo; 5. Platz: Patronia Frankonie; 6. Platz: IBU 800 - Die Raketenwürmer; 7. Platz: Bad Volleys; 8. Platz: Bizeps Britschen.