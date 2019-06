Siegmund-Löwe-Schüler erhielten Plakette

10 000 bayerische Realschüler, darunter auch Schüler der Siegmund-Löwe-Schule Kronach, absolvierten auch in diesem Jahr die Französisch-Sprachzertifikate DELF, international anerkannte Zertifikate für Französisch als Fremdsprache. Die besten Schulen der Bezirke erhielten kürzlich die offizielle DELF-Plakette.

Am 22. Januar 2019 wurde in Deutschland und in Frankreich der 56. Geburtstag der Unterzeichnung des Elyseevertrages gefeiert - ein bildungspolitischer Meilenstein für die gemeinsame deutsch-französische Geschichte, ein Ereignis, das grundlegend für die heutige Arbeit mit den jungen Generationen auf Bildungsebene ist. Mit dem Aachener Vertrag haben die deutsch-französischen Beziehungen einen neuen Impuls bekommen, vor allem für die Jugendlichen. Ganz besonders sollen die Zweisprachigkeit sowie der gegenseitige Spracherwerb gefördert und die Bildungssysteme beider Länder enger verknüpft werden, zum Beispiel bei der Finanzierung und der gegenseitigen Anerkennung von Schul- und Berufsabschlüssen. Viele Initiativen und Projekte auf dieser Ebene, darunter die DELF-Prüfung in den Realschulen, lassen sich von diesem bilateralen Vertrag ableiten. Durch die Bildungskooperation mit dem französischen Bildungsministerium ist das internationale Sprachzertifikat DELF B1 seit 2006 integrativer Bestandteil der Abschlussprüfung Französisch/Realschule.

Die Erfolgsquote bei den DELF-Prüfungen zeugt von der exzellenten Vorbereitung an den bayerischen Realschulen: Mit knapp 95 Prozent Erfolgsquote und einer Durchschnittsnote, die bei 76/100 liegt, gehören die 10 000 bayerischen Realschüler, die sich jährlich zu einer DELF-Prüfung anmelden, einfach zu den besten weltweit. red