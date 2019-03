Siegmund Katholing ist der Bürgermeisterkandidat der Freien Wähler

Bei der Hauptversammlung der Freien Wählergemeinschaft (FWG) Mitwitz im Gasthaus Schwämmlein in Leutendorf wurde als Bürgermeisterkandidat der FWG für die Kommunalwahl 2020 Vorsitzender Siegmund Katholing vorgestellt. Wie Zweiter Vorsitzender Wolfgang Götz darlegte, werde die FWG nach fast 30 Jahren wieder einmal einen Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters aufstellen. Siegmund Katholing, der die Freien Wähler Mitwitz seit 2014 führt, habe die Unterstützung des FWG-Vorstandes und auch die Mitglieder stünden hinter dieser Entscheidung. Der Bürgermeisterkandidat soll offiziell am 15. Mai im Hotel-Gasthof "Wasserschloss" in Mitwitz nominiert werden. Die Nominierungsversammlung der FWG-Gemeinderatskandidaten für die Kommunalwahl 2020 wird im November stattfinden.

Siegmund Katholing betonte, dass die Freien Wähler einen "Wahlwettbewerb" und keinen "Wahlkampf" führen wollten. Mit Sachlichkeit und guten, neuen Ideen solle um die Stimmen der Mitbürger geworben werden. Mit seinen verschiedenen beruflichen Tätigkeiten und Erfahrungen, zum einen früher im Straßenbauamt und auch jetzt im Wasserwirtschaftsamt und als Berater für die kommunalen Gewässer, bringe er viele Voraussetzungen für das Amt des Bürgermeisters mit. Seine guten Kontakte zur regionalen und überregionalen Politik, über die Parteigrenzen hinweg, seien hilfreich.

Das Wahlkonzept der FWG

Anschließend stellte Katholing das Wahlkonzept der FWG für die Marktgemeinde Mitwitz vor. Das nächste Ziel laute "Miteinander in Mitwitz - Leben für Jung und Alt in unserer Gemeinde - Die Gebäudevitalisierung Mitwitz". Dieses Projekt, das die Freien Wähler initiiert hätten, solle weiter vorangebracht werden. Ebenso solle die Möglichkeit geschaffen werden, dass Senioren ihren Lebensabend in Mitwitz verbringen können. Die medizinische Versorgung und die Einkaufsmöglichkeiten vor Ort sollten erhalten und gestärkt werden. Dazu solle es eine intensive Förderung des Dialogs zwischen der Marktgemeinde und den Gewerbetreibenden geben. Die Freien Wähler seien schon seit Jahren bei ihren Betriebsbesichtigungen mit verschiedenen Geschäftsleuten in Kontakt gekommen.

Die Themen Tourismus, Kultur und Gastronomie stünden ebenso auf der Agenda. Dabei sollten die familienfreundliche Nutzung des Potenzials "Wasserschloss", die Kultur und die Landschaft der Marktgemeinde Mitwitz als Attraktionen deutlicher hervorgehoben und beworben werden. Die gastronomischen Betriebe in Mitwitz seien dabei zu unterstützen.

Den Zusammenhalt stärken

Im Bereich Natur und Umwelt seien die Förderung und Nutzung erneuerbarer Energien mit lokaler und regionaler Wertschöpfung ein Ziel. "Dabei ist uns der Einsatz stromsparender Technik im gesamten Gemeindebereich wichtig", sagte Katholing. Mehr Augenmerk sollte auf die Flächenentsiegelung als umweltfreundliche und städtebauliche Maßnahme gelegt werden.

Die Freien Wähler möchten ein lebendiges Vereinsleben fördern, das den Zusammenhalt in der Marktgemeinde stärkt. Vereine, die Unterstützung benötigen, sollten durch die Gemeinde professionelle Hilfe bekommen. Ein verantwortungsvoller Umgang mit den Gemeindefinanzen sei ein weiteres Ziel der FWG. Und im Hinblick auf die Zukunft sei eine moderne Gemeindeverwaltung unabdingbar.

Vorsitzender Siegmund Katholing blickte auf die Mitgliederentwicklung und die Veranstaltungen des vergangenen Jahres zurück. Besonders wies er darauf hin, dass auch einige politisch interessierte Frauen aus Mitwitz der FWG beigetreten seien. Außerdem berichtete er von der Unterschriftenaktion zum Volksbegehren zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge in Mitwitz, die ein voller Erfolg gewesen sei. Über 350 Mitbürger hätten sich eingetragen.

Der Veranstaltungskalender für das Jahr 2019 biete viele interessante Veranstaltungen wie den Wasserschloss-Mitwitz-Lauf am 5. Mai. Diese und weitere Veranstaltungen würden auch auf der Internetseite www.fwg-mitwitz.de angekündigt. red