Siegfried Habermann - ein Leben für eine gerechte und gute Schule

Siegfried Habermann hat in der bayerischen Bildung viele Spuren hinterlassen. Sein Leben lang setzte er sich für eine gerechte, für alle Beteiligten "gute" Schule ein. Zu seinem 95. Geburtstag, den er im Kronacher BRK-Seniorenheim feierte, kamen die ganze Familie, viele Freunde und Repräsentanten verschiedener Vereinigungen.

Geboren wurde Habermann am 26. Januar 1925 in Kunzendorf in Niederlausitz. 1946 begann er seine Lehrerausbildung in Bayreuth. Insbesondere in Weißenbrunn hinterließ er als Lehrer und engagierter Mitbürger Spuren. So gratulierten ihm jetzt die Weißenbrunner Vereine, dabei vor allem der Frankenwaldverein, der Musikverein und der Gesangverein.

Von 1971 bis 1987 war der Jubilar Rektor der Grundschule Kronach. Allen dort unterrichtenden Lehrern ist er für immer für das besondere Klima an "seiner" Schule in Erinnerung, und er prägte viele junge Lehrer. Manches Bürokratische nahm er selbst ab. Dafür war es ihm wichtig, dass alle Lehrer alles für die anvertrauten Schüler unternahmen. Selbstverständlich unterstützte das Kollegium den Lehrernachwuchs.

Viele Verdienste um den BLLV

Siegfried Habermann ist eine große Persönlichkeit im Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnen-Verband (BLLV). Lange Jahre war er Vorsitzender des BLLV-Kreisverbandes Kronach, bald Referent für Schulpolitik im Bezirksverband Oberfranken, und von 1974 bis 1988 stand er an der Spitze des BLLV-Bezirksverbandes Oberfranken. 1990 wurde Siegfried Habermann mit der Karl-Heiß-Medaille des BLLV-Landesverbandes ausgezeichnet. Er ist auch Ehrenmitglied des Landesverbandes und Ehrenvorsitzender des Bezirksverbandes. Seitens des BLLV gratulierten Landesschatzmeister Reinhard Horn, der frühere Bezirksvorsitzende Peter Lang und Kreisvorsitzender Jens Schmidt sowie BBB-Kreisvorsitzender Franz-Josef Wich.

Mit seinem Ruhestand als aktiver Lehrer und bei seinen Ämtern im BLLV fand Siegfried Habermann jedoch neue Aufgaben. Bestens bestellt hatte er seinen Bezirksverband verjüngt. Als sich dann 1989 die Grenze öffnete, war Siegfried Habermann bald in den neuen Bundesländern unterwegs und half ganz vielen Lehrern, sich im neuen System zurechtzufinden. Wesentlich war er an der Gründung der Lehrerverbände in Thüringen und Sachsen beteiligt. So wurde er von 1989 bis 1993 Landesbeauftragter des BLLV für die neuen Bundesländer. Deshalb gratulierten auch Vertreter des Thüringer Lehrerverbandes zum Geburtstag.

Auch bei Rotary engagiert

"Siegfried Habermann stand den Thüringer Gründern zu Beginn mit großem Engagement, klugem Rat und vielerlei praktischen Hilfestellungen zur Seite", hieß es in der Würdigung.

Siegfried Habermann ist auch begeistertes Mitglied bei Rotary. Unvergessen ist eine großherzige Unterstützung für das Jugendprojekt von Salesianer-Pater Hermann Schulz in Ruanda vor 25 Jahren, die dort nach dem Völkermord viel bewirkte. So kamen mit Rotary-Präsident Pfarrer Thomas Teuchgräber beispielsweise auch die Rotarier Eberhard Kraus, Hans-Heinrich Schick, Matthias Rebhan, Markus Schleicher, Joachim Wiegand, Anne Spörl und Gerhard Spörl zum Gratulieren.

Für den Landkreis Kronach überbrachte stellvertretender Landrat Gerhard Wunder herzliche Glückwünsche. Für die Stadt Kronach wird der momentan erkrankte Dritte Bürgermeister Markus Wich demnächst noch persönlich gratulieren. rg