Siegfried Grampp liest im Bürgerhaus in Gräfenberg

Am Dienstag, 10. September, 19 Uhr, gibt Siegfried Grampp aus Neuenmarkt eine Lesung in den Räumen des Bürgerhauses in Gräfenberg. In seinem zweiten Buch präsentiert er sich als "Mut-Mach-Trainer". Ihm geht es um "Über Lebens-Mut, Resilienz, Selbstmotivation" (so der Buchtitel) bis hin zum persönlichen Erfolg. In der Lesung (Dauer circa 90 Minuten) stellt er sich und seine "Strategien" vor.

Siegfried Grampp, Jahrgang 1965, verheiratet, zwei Kinder, beschäftigt sich seit über 30 Jahren mit positivem Denken, Stress- und Konfliktmanagement sowie fernöstlichem Wissen und der Kampfkunst. Seit 20 Jahren gibt er Kurse an Volkshochschulen über positives Denken, Kommunikation und Schlagfertigkeit, aus denen seine beiden Bücher entstanden sind.

Rückschläge wegstecken

Jeder musste, so erklärt Grampp, schon einmal Rückschläge einstecken oder sich neuen Herausforderungen stellen. Es gehe ihm darum, sich täglich neu zu motivieren, positiv auszurichten und sein Angst- und Problemdenken abschalten zu können. Das Buch bringe einfach nachzuvollziehende Handlungsanweisungen und beziehe Alltagsgegenstände mit ein. red