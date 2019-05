Siegfried Fietz kommt nach Forchheim

Welcher Christ wünscht es sich nicht, "von guten Mächten wunderbar geborgen" zu sein und Gottes "Spuren im Sand" des eigenen Lebens zu entdecken? Ob es um Vertonungen berühmter Texte geht oder eigene Kompositionen, in der Szene christlicher Musik gehört Siegfried Fietz zu den erfolgreichsten deutschen Interpreten. Im Rahmen ihres 60. Kirchenjubiläums hat die Pfarrei Verklärung Christi am Sonntag, 2. Juni, um 16 Uhr Siegfried Fietz zusammen mit seinem Sohn Oliver Fietz in ihrer Pfarrkirche zu Gast. Der Kartenvorverkauf ist im Pfarrbüro Verklärung Christi, Telefon 09191/2912, zu den Öffnungszeiten und nach den Gottesdiensten in der Sakristei. red