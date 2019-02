Siegfried Dippold sagt nach 36 Jahren Ade

Eine eindrucksvolle Ära ging bei der Hauptversammlung der Wanderfreunde Feldbuch und Umgebung zu Ende. Siegfried Dippold, der vor 36 Jahren den rührigen Verein mit aus der Taufe hob und mit Herzblut führte, legte nach 36 Jahren die Leitung in jüngere Hände. Unter der Wahlleitung von Rugendorfs Bürgermeister Ralf Holzmann erhielt der bisherige Wanderwart Harald Gredlein das einstimmige Vertrauen der Versammelten als neuer Vorsitzender. Zu seinem Stellvertreter wurde Dieter Pöhlmann gewählt. Schriftführerin bleibt Simone Eisenmann, die Vereinsfinanzen hütet Markus Eisenmann. Neue Wanderwartin ist Margarethe Hänsel. Den Vereinsbeirat bilden Christine David, Christine Pachter, Reinhard Pachter und Erich Pausch. Als Revisoren erhielten Kathrin Kremer und Dieter Ostermann das Vertrauen.

Harald Gredlein sagte ein großes Dankeschön an Siegfried Dippold für 36 Jahre an der Spitze der Wandergruppe sowie die Unterstützung bei den Wandertagen. Der scheidende Vorsitzende freute sich, dass es gut weitergeht. Siegfried Dippold sicherte zu, dass er den Wanderfreunden weiter gerne zur Seite steht. Er wünschte dem neuen Führungsteam eine glückliche Hand. Die diesjährigen IVV-Wandertage finden am 25. und 26. Mai - wieder mit einem Gottesdienst - statt.

Wandertage sind Aushängeschild

"Ich bin mit Siegfried Dippold seit der ersten Stunde dabei. Er hat die Wanderfreunde Feldbuch 36 Jahre geführt und nach vorne gebracht. Die alljährlichen IVV-Wandertage sind ein Aushängeschild für die Frankenwaldgemeinde Rugendorf. Siegfried ist immer vorausgegangen, seine ganze Familie war mit eingebunden. Ich sage ihm ein herzliches Dankeschön für die Arbeit in den vielen Jahren", betonte Altbürgermeister Dieter Oertel und zeigte sich überzeugt, dass Siegfried Dippold seinen Wanderfreunden auch weiterhin mit Rat und Tat zur Seite steht.

Auch Dieter Ostermann strich heraus, dass die Wanderfreunde Feldbuch und Umgebung Siegfried Dippold sehr viel zu verdanken haben. Er freute sich, dass der Vorsitz mit Harald Gredlein in Feldbuch bleibt, wünschte dem neuen Führungsteam eine glückliche Hand und sagte: "Es wird gut weitergehen!"

Bürgermeister Ralf Holzmann bedankte sich bei den Wanderern für ihren großartigen Einsatz und besonders bei allen ehrenamtlichen Helfern bei der Durchführung der IVV-Wandertage. Diese sind seit über drei Jahrzehnten ein Highlight und Aushängeschild für Rugendorf. Die Wanderfreunde seien immer wieder gerne auf den Strecken an der Fränkischen Linie unterwegs. Siegfried Dippold habe als Urheber und Vater der Wandergruppe die Geschicke seit nunmehr fast 36 Jahren erfolgreich und sehr vorbildlich gelenkt. Die Gemeinde danke ihm für sein großartiges Engagement.

Holzmann erhoffte sich ein gutes weiteres Miteinander auch mit dem neu gewählten Vorstand und sagte diesem die Unterstützung der Kommune zu. Klaus-Peter Wulf