Siegesserie jäh gestoppt

In der Kreisklasse 1 Coburg stand die SG Schwürbitz/Marktzeuln auf verlorenem Posten und verlor nach zuvor vier Siegen in Folgen bei den Coburg Locals mit 1:7. Die Partie des FC Michelau gegen den SV Meilschnitz ist ausgefallen.

In der Kreisklasse 1 Bamberg gewann der TSV Ebensfeld II das Kellerduell gegen den SV Zückshut und schöpft so Hoffnung im Abstiegskampf. Der Gastauftritt des VfL Mürsbach in Staffelbach wurde abgesagt.

Kreisklasse 1 Coburg

Coburg Locals -

Schwürbitz/Marktzeuln 7:1

Nach einigen vergebenen Chancen gingen die Gastgeber durch Schleidowetz' Volleyschuss in Führung und spielte sich anschließend in einen Rausch. Sapov erhöhte mit einem Lupfer auf 2:0, ein schöner Spielzug brachte das 3:0. Bis zur Halbzeitpause liefen die enttäuschenden Gäste nur hinterher und mussten noch zwei weitere Treffer hinnehmen. Nach dem Seitenwechsels blieben die Locals konzentriert und erhöhten auf 7:0. Den SG-Ehrentreffer erzielte Stark.

Tore: 1 :0 Schleidowetz (19.), 2:0 Sapov (28.), 3:0 Sapov (30.), 4:0 Assmus (33./Elfmeter), 5:0 Schleidowetz (38.), 6:0 Wank (67.), 7:0 Mut (77), 7:1 Stark (80.) / SR: Beck (VfL Mürsbach) / Zuschauer: 40.

Kreisklasse 1 Bamberg

TSV Ebensfeld II -

SV Zückshut 2:1

In der ersten Halbzeit waren die Hausherren das bessere Team und gingen mit 2:0 in Führung. Allerdings steigerte sich der SV Zückshut nach dem Seitenwechsel und verkürzte in der 51. Minute. Und dann begann bei den Ebensfeldern das große Zittern, doch mit Glück und Geschick brachten sie den knappen Vorsprung ins Ziel. Tore: 1:0 Sebald (15.), 2:0 Hopf (32.), 2:1 Bullmann (51.) / SR: Bauer (Viktoria Bamberg ) / Zuschauer: 60.